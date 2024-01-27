Muğla açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekiplerce, hareketli lastik bot durdurularak yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.