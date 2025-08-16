Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras AK Parti’ye mi geçecek?

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 23 yıl siyaset yaptığı CHP’den AK Parti’ye geçmesinin yankıları sürerken gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da AK Parti’ye geçeceği öne sürüldü.

İddialara Aras’tan yanıt geldi. Ahmet Aras, "Halkımızın oylarıyla gelinen makamlar ganimet değil, emanettir. Yüklenip başka bir partiye götürülemez" dedi.

Aras'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak, halkımıza ait hiçbir şeyi zimmetime geçirmemin düşünülemeyeceği gibi, beni böylesine değerli bir makamın adaylığına layık görerek onurlandıran Baba Ocağımız Cumhuriyet Halk Partimizin sayesinde halkımızdan almış olduğum oyları zimmetime geçirerek, başka bir partiye geçmem düşünülemez.

Gelip geçici olan bu görevler sırasında bıraktığımız izler; gelecekte ailemizin, çocuklarımızın, torunlarımızın, gururu veya utancı olacaktır.

Siyaset hayatının akışı içinde görüşler değişebilir, fikir ayrılıkları yaşanabilir ve hatta, ayrılıklar da olabilir ancak, bu ayrılık bir siyasi partiden olacaksa; o siyasi partinin adaylığı sayesinde gelinen makamdan da ayrılmak gerekir.

Sonuç olarak, halkımızın oylarıyla gelinen makamlar ganimet değil, emanettir. Yüklenip başka bir partiye götürülemez. Benim inancım ve düşüncem, budur.