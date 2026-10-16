Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Aras, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'nın çözüm bekleyen sorunları ve hayata geçirilmesi gereken hizmetleri bulunduğunu belirtti.

Bir süredir şahsı üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların kent için yapılan çalışmaların önüne geçtiğini ifade eden Aras, bu tartışmaların Muğla'ya ve vatandaşlara katkı sağlamadığına inandığını kaydetti.

CHP üyeliğinden ayrılma kararının "Muğla'ya karşı taşıdığı sorumluluğu halkın iradesi ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürme" anlayışına dayandığını belirten Aras, siyasi görüşü, yaşam biçimi veya yaşadığı yer ayrımı yapmadan tüm vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

Aras, altyapı, ulaşım, doğanın korunması, üreticilerin desteklenmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi için çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

Muğla'nın yararına olan konularda merkezi yönetim, kamu kurumları, siyasi partiler, ilçe belediyeleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine açık olduğunu belirten Aras, "Benim tarafım Muğla'dır. Önceliğim hemşehrilerimizin huzuru, refahı ve kentimizin geleceğidir. Muğla için çalışmaya, halkımızla birlikte yürümeye aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğim." açıklamasında bulundu.