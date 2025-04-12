Muğla'da 1 Mayıs'tan itibaren bazı yeşil alanlara giriş yasağı başlıyor

Muğla Valiliği'nde düzenlenen 2025 yılı orman yangınlarıyla mücadeleye hazırlık toplantısında, şehirde yangın riski yüksek bölgelerde 1 Mayıs-30 Kasım tarihlerinde ormanlık alanlara giriş yasağı uygulanacağı açıklandı

Muğla Valisi İdris Akbıyık konuya yönelik açıklamasında, "Milli servetimiz ormanlarımızı korumak, olası yangınlara karşı hazırlıklı olmak, işbirliği içerisinde hareket etmek ve vatandaşlarımızın duyarlılığı hayati önem taşıyor" dedi.

Bu önlemlere dikkat!

* Orman Kanunu'nun 76. maddesi gereği, orman içi ve kenarındaki tarlalarda anız, bağ, bahçe ve zeytinliklerde ot, çalı yakmak yasak olduğundan bu konuda çiftçiler eğitilecek.

* Yangın açısından kritik yerlerde, ormana bitişik hububat tarlalarında hasadı müteakip yanıcı maddelerden arındırılmış 10 metrelik mineral toprağın açığa çıkarıldığı koruyucu şeritler oluşturulacak, uygulama kaymakamlıklar ve tarım müdürlükleri tarafından takip edilecek.

* Tarım araçlarıyla çalışanlar ile arıcılara su tankeri ve yangın söndürücü zorunluluğu getirildi. Kırsalda biçerdöver gibi tarım araçlarıyla çalışanlar için yanlarında en az 2 tonluk su tankeri ve 2 yangın söndürücü tüpü bulundurmak zorunlu olacak.

* Zeytinliklerde hasat sonrası anız yakılmaması ve teknik açıdan toprak işlemesi mümkün olan zeytinliklerin altlarının sürülmesi için mahalle halkına eğitim verilecek.

* Yaz aylarında il dışından gelen arıcı ve çobanların kimlik tespiti muhtarlar, jandarma ve ilgili kurumlar tarafından yapılacak, bu kişilere yangın eğitimi verilece ayrıca yanlarında en az 2 yangın söndürme tüpü bulundurmaları sağlanacak.

* Yangın riski yüksek bölgelerde 1 Mayıs-30 Kasım'da ormanlara giriş yasaklanacak, temmuz ve ağustos aylarında kolluk kuvvetleri, orman yollarında devriye faaliyetlerini artıracak.

* Arazöz ve su tankerlerinin geçişini engelleyecek şekilde araç parkına izin verilmeyecek, caydırıcı devriye hizmetleri temmuz, ağustos aylarında daha yoğun yapılacak.

* Orman köyleri ve turizm bölgelerinde havai fişek, paraşütlü dilek feneri gibi yangın riski oluşturan eğlence araçlarının kullanılmasına karşı mahalli idarelerce önlem alınacak.