Muğla'da orman yangını: Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında başlayarak ormana sıçrayan yangın, şiddetli rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangının oluşturduğu yoğun duman ve güvenlik riski nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolu araç trafiğine kapatıldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bayır Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ormana yayıldı.
5 uçak ve 11 helikopter müdahale ediyor
İhbarın ardından bölgeye Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki 5 uçak, 11 helikopter ve 40 arazöz sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına 261 personelin yanı sıra itfaiye ekipleri ve çok sayıda orman işçisi katılıyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Fethiye-Antalya yolu trafiğe kapatıldı
Rüzgârın etkisiyle yayılan alevler ve bölgede oluşan yoğun duman ulaşımı da olumsuz etkiledi.
Fethiye-Antalya kara yolu, yangının oluşturduğu risk nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.