Muğla'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Bu kişilerden biri kendi imkanlarıyla araçtan çıktı, diğer yaralı ise sıkıştığı yerden Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sürücüsü öğrenilemeyen 48 HY 151 plakalı otomobil, Ekşilyurt Mahallesi Eskiköy Caddesi'nde kontrolden çıkıp devrildi.
Ters dönen araçtaki 2 kişi yaralandı.
Bu kişilerden biri kendi imkanlarıyla araçtan çıktı, diğer yaralı ise sıkıştığı yerden Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ambulanslarıyla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Bu konularda ilginizi çekebilir