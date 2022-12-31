Muğla'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Sürücüsü öğrenilemeyen 48 HY 151 plakalı otomobil, Ekşilyurt Mahallesi Eskiköy Caddesi'nde kontrolden çıkıp devrildi.

Ters dönen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Bu kişilerden biri kendi imkanlarıyla araçtan çıktı, diğer yaralı ise sıkıştığı yerden Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ambulanslarıyla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.