Muğla'daki deprem sonrası Naci Görür'den açıklama! 'Batı Anadolu K-S geriliyor'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 06.40'ta 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının yerin yaklaşık 12.04 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Kısa süreli paniğe yol açan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görür, depremin Muğla Fay Zonu'nun kara içindeki devamında, kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu bir fay hattı üzerinde meydana geldiğine dikkat çekti.

"Batı Anadolu K-S geriliyor"

Sarsıntının düşey atımlı bir faydan kaynaklandığını belirten Görür, Batı Anadolu'nun kuzey-güney yönlü gerilme hareketi altında olduğunu ifade etti.

Naci Görür açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2 saat önce Avcılar-Ula (Muğla)’da 4,0 deprem oldu. Bu deprem Muğla Fay Zonu’nın kara içi devamında ve KB-GD yönlü isimsiz bir fayın kesim noktasında. Düşey atımlı bir fay. Batı Anadolu K-S geriliyor. Sevgiyle."