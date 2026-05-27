MUHARREM AYI TARİHİ 2026: Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

İslam dünyasında büyük öneme sahip olan Muharrem ayının başlangıç tarihi merak edilmeye devam ediyor. Dini günler takvimini yakından takip edilirken "Muharrem ayı ne zaman başlıyor" sorusu da hız kesmiyor.

Hicri yılbaşı olan Muharrem ayı 16 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.

Muharrem ayının en faziletli günlerinden biri olarak kabul edilen Aşure Günü ise 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak edilecek.