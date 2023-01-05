Muharrem İnce gençlerle buluştu

İnce, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, gençlerden büyük hayaller kurmasını istedi.

Kendisinin ilkokul 5'inci sınıfta başbakan olacağının hayalini kurduğunu ifade eden İnce, "Direkten döndük. Az kalsın oluyorduk" dedi.

İnce, gençlere yeri geldiğinde itiraz etmelerini ve özgürlükten yana olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Başka ne olacağız? Büyük hayaller kuracağız. Çağı takip edeceğiz. Okuyacağız. Siyaset düşünüyorsak son 200 yılı iyi bileceğiz. Artık bu dünyada ömür boyu öğretmek diye bir şey yok. İlkokul, lise, üniversitede hocasın, artık neyse. Önemli değil. Al bilgileri, 20 sene anlat. Böyle bir dünya yok artık. Herkes öğrenci. Yaşam boyu öğretme yok. Yaşam boyu öğrenme var" diye konuştu.

İnce, partililerinin ve gençlerin katıldığı etkinlikte, kendisine yöneltilen soruları cevapladı.