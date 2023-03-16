Muharrem İnce: Günü geldiğinde Kemal Bey lehine çekilirim

Habertürk yazarı gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, "İkinci tura ben ve Kemal Bey çıkarsak gerçekten çok eğlenceli olur. Ben çelebi adamım. Kadir kıymet bilen adamım. Bu memleketi herkesten çok seven adamım. Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım” dedi. İnce sözlerinin devamında, “Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim" ifadelerine yer verdi.

Dün akşam yaptığı konuşmayı köşesinden aktaran Altaylı, İnce'nin kendisine bu sabah mesaj yolladığını ve şu açıklamayı yaptığını belirtti:

"Hatay'a gidiyorum. Yolda sevgi seli var. 2018'deki gibiyim. Ama memleketin önüne takoz da olmam elbet. Ama Kemal Bey ile 2. tura kalırsak ve Recep Tayyip Erdoğan 3. olursa da şaşırmam. Bot hesaplarla bu ilgi olmaz."

Fatih Altaylı ise İnce'nin açıklamalarına ilişkin, "Benim anladığım kadarı ile CHP’den kendisine ve partisine bir el uzatılmasını bekliyor Muharrem Bey" değerlendirmesi yaptı.