Muharrem İnce: Kim nerede ne yanlış yaptı, doğru yaptı anlatacağım!

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'ne sayılı günler kala adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimin ikinci turuna ilişkin "Artılarını eksilerini, kim nerede ne yanlış yaptı, ne doğru yaptı birkaç gün sonra basın toplantısı ile anlatacağım" dedi.

İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Seçime ilişkin açıklamada bulunan İnce, şu ifadeleri kullandı:

“Şuanda seçim devam ederken siyasi bir açıklama yapmam doğru olmaz ben şimdi buradan dinlenmeye gidiyorum. Köyüme gidiyorum torunlarımı seveceğim. Siyasi değerlendirmeyi birkaç gün sonra bir basın toplantısı ile yapacağım. Cumhuriyetimiz tarihimiz boyunca ilk kez bir farklı seçim yaşıyoruz iki turlu bir seçim.

Artılarını eksilerini, kim nerede ne yanlış yaptı, ne doğru yaptı birkaç gün sonra basın toplantısı ile anlatacağım. Memleketimize ve milletimize hayırlı olsun."