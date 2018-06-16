Muharrem İnce: Milletvekili saysını azaltacağım

16 Haziran 2018

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul’un Beykoz ilçesinde mitingde konuştu.

İnce, şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşlar arasında ayrım yapmayacağız. Mutlu, huzurlu bir Türkiye olacak. 16 yıldır millete yalan söylediler. Haram yediler mi? Haksızlık yaptılar mı? Sahte belge düzenlediler mi? Bunların hepsini yaptılar. Dinimize en büyük zararı bunlar verdi. Cumhurbaşkanı adayı saraylarda yaşayan adam olmayacak. Millet GDO’lu ürün yerken o saray bahçesinde beslenen bıldırcınların yumurtalarını yiyor. O artık sizden biri değil.

Beykoz’un imar, tapu sorunu var. Artık sizi unuttu. Halk çocuğu olan benim, milletin evladı olan benim. Erdoğan artık beyaz Türk, artık saraylı. Senden biri değil. Senden biri olan benim. Bana ‘gariban’ diyor. Erdoğan’dan 5 ay önce milletvekili oldum. 16 yıl milletvekilliği yaptım. Ben gariban kaldım da sen nasıl zengin oldun?

Size söz veriyorum. 2019 yılbaşı gelmeden sizin tapu ve imar sorununuzu çözeceğim. ‘Ben gidersem batarız’ diyor. Sanki Cumhuriyet’i sen kurdun. Atatürk vefat etti Türkiye batmadı. İsmet Paşa vefat etti Türkiye batmadı. Özal, Demirel vefat etti Türkiye batmadı. ‘Kafanız basmaz’ diyor. İlkokul mezunu FETÖ bile seni kaldırdı, senin mi kafan basıyor? Yalova’dan geldim, Erdoğan’ın yaptığı köprüden geçtim. 125 lira para ödedik. Demirel’in yaptığı köprüden geçeceğim akşam, orası bedava. Bayramdan sonra Erdoğan’ın yaptığ köprüden geçiş 114 lira, Demirel’in yaptığı köprü 11 lira. Sen bu memleketi soyuyorsun. Cumhubaşkanı olduğumda kimsesiz çocukları, 18 yaşını doldurduktan sonra devlet kadrosuna alacağım. Yılbaşı gelmeden bu sorunu da çözeceğim.

Bu fakir millet 600 milletvekiline maaş vermeye mecbur değil. Bunu düşüreceğiz. Referandumda evet oyu vererek bunu siz yaptınız. Yazık, günah. Bu hatayı düzeltmemiz lazım. 600 milletvekili Türkiye’ye çoktur. Bugün İstanbul’da prova yapıyoruz. Maltepe’deki mitingin provasını yapıyoruz. 5 milyon olacağız. Maltepe mitingine kadar sizlerden bir şey istiyorum. Herkes 3 kişiyi ikna edecek.”