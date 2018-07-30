Muharrem İnce, noterde taahhütname verdi

30 Temmuz 2018

Muharrem İnce, olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnce yaptığı konuşmada, "Genel başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağıma dair söz verdim. Noterden taahhütname verdim. Yani koltuk derdinde değilim, Türkiye derdindeyim. 'Seçime 50 gün kalınca gel adayımız ol' deyince olmuyor bu" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı için 51 günlük bir sürede yarıştığını dile getiren İnce, "Bu süre yeterli değil. Daha uzun bir sürede yapmak lazım, örgütü hazırlamak lazım. Kendinin hazırlanması lazım insanın. Ve önümüzdeki dönemde genel başkan olursam üyelerin önüne sandık koyacağımı, STK'ların oy kullanacağını, baroların, odaların, başka siyasi partilerin üyelerinin oy kullanacağı bir ön seçimle cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi; burada kendim de aday adayı olacağım" ifadelerini kullandı.

İnce şu ifadeleri kullandı:

Sayın genel başkanımıza da bu cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmadı. Önümüzdeki 5 yıl sonra seçimde aday olmayacağı de kesin gibi. Olsaydı şimdi olurdu. O zaman bir an önce olağanüstü kurultaya gitmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Derdimiz koltuk değil, derdimiz çocuklarımız, geleceğimiz, derdimiz memleket. Bunu taahhüt ettim."