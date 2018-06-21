Muharrem İnce, TÜSİAD'ı ziyaret etti

21 Haziran 2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ziraat Bankası'nı, Halkbank'ı, Eximbank'ı, Kalkınma Bankası'nı yeniden yapılandırmalıyız. Umut olmalıyız, barışmalıyız, kucaklaşmalıyız. Türkiye'nin umutlarını tazelemeye, yenilemeye ve özgürleşmeye ihtiyacı var. Türkiye'nin morale ihtiyacı var." dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve beraberindeki heyet, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret etti.

Muharrem İnce ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İnce, bu seçimde Türkiye'nin ilkleri yaşadığını belirterek, ilk kez soğan fiyatının doları geçtiğini söyledi.

İnce, "Soğan kuru, dolar kurunu geçmişse yangın var demektir. Bu yangın varken iş dünyası ile dertleşmek de bir cumhurbaşkanı adayı olarak çok doğru bir iş olur." diye konuştu.

Türkiye'nin ekonomisinin kırılgan olduğunu ve ciddi problemlerinin bulunduğunu dile getiren İnce, bu problemleri çözmeye demokrasiden başlayacaklarını bildirdi.

İnce, "Demokrasisi düzgün işlemeyen, hukuk devleti olmayan, mahkemeleri bağımsız olmayan bir Türkiye güven veremez. Yerli yatırımcıya da yabancı yatırımcıya da güven veremez." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin tek adamlık devrinden kurtulması, özgürleşmesi, demokratikleşmesi gerektiğini ifade eden İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de telefonlar dinlenmemelidir. Bir yatırımcı, 'Ben Türkiye'ye şunu yaparsam 3 ay sonra kurallar değişir mi' dememelidir. Her banka görevini yapmalıdır. Ziraat Bankası çiftçilerle ilgilenmek yerine medya ile ilgilenmemelidir. Bütün bunları yeniden gözden geçirmeliyiz. Ziraat Bankası'nı, Halkbank'ı, Eximbank'ı, Kalkınma Bankası'nı yeniden yapılandırmalıyız. Umut olmalıyız, barışmalıyız, kucaklaşmalıyız. Türkiye'nin umutlarını tazelemeye, yenilemeye ve özgürleşmeye ihtiyacı var. Türkiye'nin morale ihtiyacı var."

"Türkiye bir cazibe merkezi haline gelmeli"

Muharrem İnce, 16 yılda Türkiye'nin normalden uzaklaştığını savunarak, Türkiye'yi yeniden normalleştireceklerini, özgürleştireceklerini söyledi.

Türkiye'nin bir cazibe merkezi haline gelmesi gerektiğini vurgulayan İnce, bunu başarabileceklerini ifade etti.

İnce, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Elimizde sihirli bir sayı var, 29. Almanya'nın yaş ortalaması 40, İskandinav ülkelerinin 45. Türkiye'nin 29. Bu bizim elimizdeki sihirli sayı. Ama bu gençleri iyi eğitirsek sihirli sayı lehimize olur. İyi eğitemezsek başımıza bela olur. Onun için yargısı, ekonomisi, eğitimi topyekün kalkınma. Tarıma dayalı sanayiden sanayideki yüzde 25'i atıl olan kesimini devreye sokmaktan, boş duran meralarımızdan, ekilmeyen tarım alanlarımızdan, kullanılmayan denizlerimizden hepsini Türkiye'yi topyekün ayağa kaldırmaya ihtiyacımız var. Bunu başaracağız. Bundan yana hiç kimsenin şüphesi olmasın."

"Yardımcılarım ve kabinem tüm kesimleri kapsayacak"

Muharrem İnce, adaylığı açıklandıktan sonra CHP rozetini çıkarttığını ve Türk bayrağı rozeti taktığını hatırlatarak, o günden bu yana herkesin cumhurbaşkanı adayı olarak çalıştığını söyledi.

İnce, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Allah'ın izni, milletin isteğiyle bu seçimi kazandığımda da gerek cumhurbaşkanı yardımcılarında, gerek Bakanlar Kurulu'nda bütün kesimleri kapsayacak, herkesi kucaklayacak şekilde kabineyi bu şekilde kuracağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Partizanca değil, halkını dinleyen haklıyı bilen, haddini bilen, ayırmayan, kayırmayan, kamu mallarını savurmayan bir cumhurbaşkanı olacağım."

"Geleneklerine sahip çıkan bir modernite, anlayışım budur"

İnce, 3 bin korumayla, 300 araçla gezmeyeceğini ve saraylarda yaşamayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"TÜSİAD Türkiye’nin zenginleri, binayı gördüm... İsteselerdi kaç tane saray yaparlardı ama geleneklerini korumuşlar. Anlatmak istediğim bu. Saraylar değil, bu geleneksel yapıyı korumak. Burada bir tarih var, bunu koruyabilmek. Anlatmak istediğim tam da bu. Bu, ülkeyi kalkındırır öbürü ise görgüsüzlüktür. Görgüsüz değil, geleneklerine sahip çıkan bir modernite, anlayışım budur."

Bir muhabirin "seçimlerde manipülasyon olacak mı?" sorusuna İnce, "Merak etmeyin hiçbir şey olmayacak." cevabını verdi.

Soğan fiyatının neden arttığının sorulması üzerine İnce, "Soğan doları geçmişse kötü yönetim, savurganlık, israf vardır. Bilime aykırı işler vardır. Polisiye tedbirlerle dolar düşmez. 'Emrediyorum faiz düşsün' deyince, ideolojik saplantılarla faiz düşmez." sözleriyle karşılık verdi.

"İnce ile uzun uzun keyifle sohbetlerimizi yapacağız"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD olarak geleneklerinde var olan seçimler öncesi siyasi liderleri ve bu seçimlere özgü olarak cumhurbaşkanı adaylarını ağırladıkları son toplantılarını yaptıklarını belirterek, "Üyelerimizle beraber bu güzel istişareyi yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti paylaşmak istiyorum." dedi.

Şu anki ana gündemlerinin, seçimler dolayısıyla tamamen siyasete odaklandığını aktaran Bilecik, şunları kaydetti:

"Toplum, sokak ve vatandaşlarda esas odaklanılan ve konuşulan nokta ekonominin ta kendisi. O bakımdan cumhurbaşkanı adaylarımızın da ana gündemlerinde doğal olarak ekonomi konuları konuşuluyor. Ekonomide yaşanan sıkıntıların özellikle de seçimlerden sonra getirilecek çözümleri, ekonomi politikaları, bizim de bugün İnce ile yapmak istediğimiz istişarelerin, ana konularının başında geliyor. Üyelerimizin danışacağı konular içinde sadece ekonomi yok. Yüksek demokratik standartları, hukukun üstünlüğü, dış ilişkiler, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi birçok konuda da sayın İnce'nin bizlerle istişare yapmasından memnuniyet duyacağız."

Bilecik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün 21 Haziran, dünyanın en uzun günü. Bu uzun günü iyi kullanıp İnce ile uzun uzun keyifle sohbetlerimizi yapacağız. Bizim için de en uzun gün Türkiye adına muhtemelen 24 Haziran olacak. Yani seçimler...Seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın İnce'ye de diğer bütün adaylarda olduğu gibi yürekten başarılar diliyoruz. Türkiye'nin kutuplaşmasının sona erdiği, güzel iklimlerde ulaşabileceği günlerin bir an önce gelmesini canı gönülden diliyorum."

İnce, TÜSİAD üyeleriyle bir araya gelecek

İnce'ye TÜSİAD ziyaretinde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da eşlik etti.

İnce, TÜSİAD Genel Merkezi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından, bir otelde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başta olmak üzere TÜSİAD üyeleriyle bir araya gelecek. Basına kapalı gerçekleştirilecek görüşmede İnce, iş dünyası temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunacak.