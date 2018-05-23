Muharrem İnce'den asgari ücret vaadi

23 Mayıs 2018

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Sivas'ta düzenlenen mitingde halka hitap etti.

İnce yaptığı konuşmada ekonomiyle ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan size çağrım, derhal danışmanlarınızı yanınızdan uzaklaştırın. Merkez Bankası para politikasını bağımsız olarak sağlayacaktır. Atılacak bu adımlarla bu karanlık tablo yitirilecektir. Bunu bir uyarı olarak milletin önünde yapıyorum. Devlet yönetimi incelik ister. Öyle medya önünde olmaz. Biz yeni dönemde ince eleyip sık dokuyacağız. Biz buna hep birlikte dur diyeceğiz." dedi.

Asgari ücret vaadi

İnce, "Çiftçiye mazotu 3 TL’ye vereceğiz dedim" diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

Fakıbaba 2,5 TL’ye veriyoruz demiş. Ortada bir yalancı var. Önümüzdeki günlerde Cuma günü Uşak ya da Afyon’da çiftçinin deposunu doldurup faturayı Fakıbaba’ya göndereceğim. Ödemezse ben helal paramdan ödeyeceğim. Tarım Bakanı’nın adı Fakıbaba, çiftçinin adı fakir baba. Asgari Ücret en kısa sürede 2 bin 200 TL olacak. Bu millet tercihini bizden yana kullandığında mutlu yaşayacak. Çıkıp CHP'ye 'köprü yaptın mı?' diye soruyor. Ben sana sorayım; Sen hiç şeker farikası yaptın mı? Tüpraş yaptın mı? Demirel’in yaptığı köprü ucuz da senin yaptığın köprü neden pahalı. Böyle bir devlet olamaz. Yol yaptın kalitesiz, çöküyor. Hastane yapıyor, yatak başı 300 bin TL. Kamu ihale kanununa uymuyorsa yatak başı 900 TL aziz hemşehrilerim memleket soyuluyor.

"Parayı fabrikalara verseydi"

İnce, konuşmanın devamında, "Ziraat Bankası geçtiğimiz gün 1 milyar doları götürdü bir kişiye verdi, O da gitti Doğan Medya’yı aldı. Bu parayı fabrikalara verseydi. Bin fabrika ayağa kalkardı. 10 bin KOBİ’ye verseydi, 10 bin KOBİ ayağa kalkardı. Ya da bu parayı çiftçiye verseydi. 100 bin çiftçiye 45 bin TL verilirdi. Çiftçi de kendine gelirdi. Çıkıp Rabia işareti yapıyor. Dolar Osmanlı Tokatı gibi oldu. Hiçbir öğrenci cemaat yurduna muhtaç kalmayacak. Bir devlet öğrencilerine bu imkanı sağlayamıyorsa yazıklar olsun. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda öğrencilere yılda iki burs vereceğiz. Bunu ben değil, CHP değil devlet verecek. Bugün çıkıp yardım ediyoruz diyorlar. bu yardımları onlar değil devlet veriyor. Biz geldiğimizde bunu değiştireceğiz. Halka yardımı devlet yapacak ve anasının ak sütü gibi helal olacak." ifadelerini kullandı.

İnce: Ekonomi danışmanlarınızı gözden geçirin