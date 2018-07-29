Muharrem İnce'den kurultay açıklaması

29 Temmuz 2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bir televizyon kanalının canlı yayınında soruları yanıtladı.

İnce, olağanüstü kurultay için toplanan imzalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bütün imza vermeyen kurultay delegelerinin hepsini notere davet ediyorum. 900 imza ile olsun, bin imza ile olsun yarın. Bu kurultayı yapmaya mecburuz. Emin olun koltuk derdinde değilim. Türkiye'nin önündeki, CHP'nin önündeki büyük problemi söylüyorum. Kurultay delegeleri gitmez, o imzayı vermez kurultay toplanmaz, benim yapacağım bir şey yok. Ben bu partinin cumhurbaşkanı adayı olarak partisinden az oy almadan, partisinden yüzde 40 fazla oy alarak, 4 milyon fazla oy alarak milletin önüne çıktım. CHP'nin başını eğdirmedim. Bir mücadele verdim. Şimdi uyarı görevinde bulunuyorum. 15 milyon seçmene yarın bu bin 250 arkadaşımız bunu vermezse benim yapabileceğim bir şey yok, ben çekilirim kenara. Koltuk derdinde değilim. Türkiye derdindeyim. Bu yerel seçimi de kaybedersek toparlanmak zor olur." dedi.

İnce'ye yakın muhalifler, olağanüstü kurultayın yapılması için delegelerden toplanan imzaların 628'e ulaştığını açıklamışlardı.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bize ulaşan ıslak imzalı belge sayısı 559. Belgelerinin fotoğrafını gönderen delege sayısı da 69. Pazartesi bu sayının 700'e ulaşacağını hatta geçeceğini umut ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.