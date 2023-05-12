Muharrem İnce’nin evrakları YSK’ya teslim edildi
Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin resmi evraklar YSK'ya teslim edildi.
Haber Merkezi
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Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin resmi evrakları YSK'ya teslim etti.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dün adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. İnce, "Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın" ifadelerini kullandı.