Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı

23 Ocak 2019

Sanatçı Müjdat Gezen'in, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında verilen adli kontrol kararı kaldırıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, konuk olduğu Halk TV'deki bir programda sarf edilen sözleri üzerine "hakkında cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, Gezen hakkında Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince haftada bir gün en yakın polis merkezinde imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde verilen Adli Kontrol kararının kaldırılmasına karar verildiği öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında konuk olduğu Halk TV'deki bir programda yaptığı açıklamaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayına gelen Müjdat Gezen "Cumhurbaşkanına hakaret", Metin Akpınar ise "halkı hükümete karşı silahlı isyana tahrik" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından sevk edildiği Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA