Mükerrer oy kullanmaya çalışırken yakalandı
Erzurum'da mükerrer oy kullanmaya çalışan Saadet Partisinin sandık görevlisi gözaltına alındı.
Erzurum'da Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi'nde 1057 numaralı sandıkta Saadet Partisi temsilcisi olarak görev yapan E.K, görevli olduğu sandıkta oy kullandıktan sonra, aynı okuldaki 1059 numaralı sandıkta oy kullanma teşebbüsünde bulundu.
Durumu fark eden sandık başkanı durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olayla ilgili tutanak tutan ekipler, cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda şahsın kullandığı mükerrer oy pusulaları teslim aldı.
E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA