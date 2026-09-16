Münir Canar kimdir? Neden vefat etti? Münir Canar evli miydi? Kaç yaşında vefat etti?

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Canar, tiyatro sahnesinin yanı sıra televizyon ve sinema projelerinde de rol aldı. 1970'li yıllarda yayınlanan Kaynanalar dizisindeki Katip Kerim karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Sanatçının yer aldığı yapımlar arasında Küçük Ağa, Beybaba, Fırtına, Servet Avcısı, Türkan, Eyyvah Eyvah ve Meddah da bulunuyor.

Tiyatro çalışmalarında oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve geleneksel Türk tiyatrosu üzerine çalışmalar da gerçekleştiren Canar, özellikle ortaoyunu geleneğinin yaşatılmasına yönelik çalışmalarıyla öne çıktı. 1983-1984 döneminde Kanlı Nigar oyunundaki performansıyla İsmail Dümbüllü ve Sanatseverler Derneği tarafından "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Canar, ilerleyen yıllarda Devlet Tiyatroları bünyesinde oyuncu ve yönetmen olarak çalışmalarını sürdürdü. Tiyatro alanındaki deneyimini genç sanatçılara aktaran Canar, farklı bölgelerde geleneksel Türk tiyatrosu ve ortaoyunu teknikleri üzerine atölye çalışmaları da gerçekleştirdi.

Devlet Tiyatroları, 16 Eylül 2026'da yaptığı açıklamayla Canar'ın 81 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Kurum, Canar'ı Türk tiyatrosu, sineması ve televizyonunun değerli isimlerinden, "duayen sanatçı" ve "hoca" olarak andı.