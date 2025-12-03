Murat Cemcir yoğun bakımdan çıkarıldı, Murat Cemcir sağlık durumu nasıl? Cemcir'in hastalığı ne, neden hastaneye kaldırıldı?

"Düğün Dernek", "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı" gibi sevilen yapımlarla tanınan oyuncu Murat Cemcir, geçirdiği rahatsızlık sonrası kaldırıldığı yoğun bakımdan çıkarıldı. Ünlü oyuncunun tedavisinin hastanenin normal servisinde sürdürüleceği açıklandı.

49 yaşındaki Cemcir, 26 Kasım günü evinde aniden fenalaşmasının ardından Acıbadem Maslak Hastanesine götürülmüş; yapılan tetkikler sonucunda iç kanama geçirdiği tespit edilerek yoğun bakıma alınmıştı.

"Kanama tekrarlanmadı, sağlık durumu stabil"

Hastaneden yapılan bilgilendirmede Cemcir'in sağlık durumunun olumlu yönde ilerlediği belirtildi. Açıklamada, hastanenin başhekimi Prof. Dr. Metin Uzunun şu değerlendirmelerine yer verildi:

"Murat Bey, hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır. Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup, kanama tekrarlamamıştır. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi'nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir."