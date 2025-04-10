Murat Germen kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Murat Germen'in hayatı ve kariyeri

Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen, dün akşam saatlerinde eşiyle birlikte yurt dışından ülkeye girerken havaalanında gözaltına alındı. Germen'in “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu gelişmenin ardından Murat Germen'in kim olduğu merak ediliyor. Peki Murat Germen kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Ünlü şair Nazım Hikmet Ran'ın yiğeni mi? İşte Murat Germen'in kariyeri ve hakkında tüm merak edilenler...

Murat Germen kimdir?

Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen 1965 yılında dünyaya geldi. Germen orta okul ve lise eğitimini Saint Joseph’de aldı. Ardından, İTÜ Kent ve Bölge Planlamacılığı’nı bitirdi.

Fulbright bursu alarak gittiği Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) mimarlık yüksek lisans derecesini Amerikan Mimarlar Birliği (AIA) Altın Madalyasıyla aldı.

Yapı Kredi Yayınları’nın “Bir Kent, Yüzbir Yapı”, “Adana”, “Konya” kent kitaplarının fotoğraflarını da çekti. 1996’da Ara Güler, Orhan Cem Çetin ve Manuel Çıtak gibi ünlü fotoğrafçılarla ilk karma fotoğraf sergisine katıldı.

Murat Germen'in fotoğraf, mimarlık, planlama, yeni medya ve sanat konularında pek çok basılı-çevrimiçi yayını bulunuyor.

Germen aynı zamanda Türkiye, Amerika, İtalya, Almanya, İngiltere, Meksika, Portekiz, Özbekistan, Yunanistan ve pek çok ülkede seksenin üzerinde kişisel-karma sergiye katkı sundu.

Germen'in farklı eserlerine ait 300’ün üzerinde edisyon, yurtiçi-yurtdışındaki kişisel koleksiyonlara ve Istanbul Modern, Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi, Toruń Çağdaş Sanatlar Merkezi (Polonya), Benetton Vakfı’nın Imago Mundi – Istanbul Codex, Yapı Kredi Kültür Sanat, Odunpazarı Modern Müze, Müze Evliyagil koleksiyonlarına dahil edildi.

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde fotoğraf, sanat ve yeni medya dersleri veren Murat Germen, İstanbul ve Londra'da çalışmalarına devam ediyor.

Germen aynı zamanda Türkiye’nin en önemli şairlerinden Nâzım Hikmet Ran'ın yiğeni.