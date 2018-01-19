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Muş'ta yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü

Muş'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.

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Muş'ta yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, dereye uçtu. Kazada 6 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Muş'a 50 kilometre uzaklıktaki Solhan mevkiinde meydana geldi.

Hatay'dan Muş'a giden Adnan Öletaş yönetimindeki Lider Muş firmasına ait, yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, dereye uçtu.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Muş ve Bingöl'deki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

trafik kazası kaza

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