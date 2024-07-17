Mustafa Sarıgül ateş püskürdü: Video montaj, şantaj, tehdit içerikli

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan video hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Sarıgül, videonun montaj ve şantaj içerdiğini belirterek, "Bu çirkin iftiralar atıp tehdit eden alçaklarla yargıda hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.

Sarıgül'ün paylaşımı şöyle:

"Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."