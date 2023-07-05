Müzisyen Onur Şener davasında karar çıktı: İki sanığa 25'er yıl ceza

Müzisyen Onur Şener, Ankara'da bir eğlence mekanında istek şarkıyı bilmediğini söylemesinin ardından müşterilerle tartışmıştı. Tartışma sırasında Şener öldürülmüştü.

Açılan davada iki sanığa müebbet, üç kişiye ise beraat talep edilmişti.

Mahkeme bugün sonuçlandı.

Tutuklu sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e ‘kasten öldürme’ suçundan takdiri indirimiyle 25’er yıl hapis cezası verildi.

Tutuklu sanık Semih Soyalp, tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz ise delil yetersizliğinden beraat etti.

