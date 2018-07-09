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Naci Bostancı'dan 'kabine' mesajı

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, bugün açıklanacak kabineye ilişkin olarak, "Çok şaşırtıcı olmayacak ancak şaşırılan isimler de elbette olabilir" dedi.

Naci Bostancı'dan 'kabine' mesajı
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AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, bugün açıklanacak olan yeni Bakanlar Kurulu listesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bostancı, NTV canlı yayınında yaptığı konuşmada yeni kabineye ilişkin, "Çok şaşırtıcı bir kabine olmayacak. Şaşırılan isimler de elbette olabilir" ifadelerini kullandı.

Yeni kabine bugün 21.00'da açıklanacak.

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