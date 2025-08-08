  1. Dünya Gazetesi
Naci Görür Yunanistan depremini yorumladı

Prof. Dr. Naci Görür, saat 20.55'de Yunanistan'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından Yunanistan depremiyle ilgili açıklamalarda bulunan Naci Görür, Şu paylaşımı yaptı:

Az önce Yunanistan’ın ana karaya bağlı Eğriboz yarımadasında 4,3 deprem oldu. Deprem KAF’ın güney koluna çok yakın veya aynı zonda. Kuzey Ege hem geriliyor hem de yanal atımlı tektonikten etkileniyor. Geçmiş olsun. Sevgiyle.

 

