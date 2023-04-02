Naci Görür’den Kastamonu depremi açıklaması
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kastamonu’nun İhsangazi ilçesindeki 4,2 büyüklüğündeki depremle Kuzey Anadolu Fayı (KAF) zonunda enerji boşaldığı için ‘telaş yapılmaması gerektiğini’ söyledi.
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İhsangazi’de 00:24’te yerin 11,83 kilometre derinliğinde deprem oldu.
Depremden sonra açıklama yapan Görür, Twitter’ından şunları yazdı: “Arkadaşlar, Kastamonu Kızıleller/İhsangazi’de 4,2 deprem oldu. Deprem KAF zonunda, o yörelerde KAF büyük ölçüde kırılmış ve enerji boşaltmış olduğu için telaş yok, sevgiyle.”