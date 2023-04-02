Naci Görür’den Kastamonu depremi açıklaması

İhsangazi’de 00:24’te yerin 11,83 kilometre derinliğinde deprem oldu.

Depremden sonra açıklama yapan Görür, Twitter’ından şunları yazdı: “Arkadaşlar, Kastamonu Kızıleller/İhsangazi’de 4,2 deprem oldu. Deprem KAF zonunda, o yörelerde KAF büyük ölçüde kırılmış ve enerji boşaltmış olduğu için telaş yok, sevgiyle.”