Naci Görür'den Konya ve Ankara’yı sarsan depreme ilişkin açıklama!
Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Görür, depremin büyük ihtimalle Tuzgölü Fay Zonu’nda gerçekleştiğini belirterek, “Burası nispeten ülkemizin sakin bir yöresi” dedi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 18.73 km olarak açıklarken Ankara ve çevre illerde de hissedilen deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.
Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin Tuzgölü Fay Zonu’nda meydana gelmiş olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Kırkuyu-Kulu/Konya çevresinde 5,2 deprem oldu. Büyük ihtimalle deprem verev doğrultu atımlı Tuzgölü Fay Zonu içerisinde. Burası nispeten ülkemizin sakin bir yöresi. Sevgiyle"
Kırkuyu-Kulu/Konya çevresinde 5,2 deprem oldu. Büyük ihtimalle deprem verev doğrultu atımlı Tuzgölü Fay Zonu içerisinde. Burası nispeten ülkemizin sakin bir yöresi. Sevgiyle pic.twitter.com/OHNSUPUhCV— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 15, 2025
Ankara ve çevre illerde de hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Kulu ilçesi olarak belirledi ve derinliğini 18.73 km olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi de aynı bilgileri paylaştı.
Deprem, Ankara ve çevre illerde de hissedilirken, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Yetkililerden hasar ve yaralanma bildirimiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.