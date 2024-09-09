Narin Güran cinayetinin yayın yasağı sona erdi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabında yayınladığı mesajda, Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili getirilen yayın yasağının, Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldığını bildirdi. Şahin açıklamasında, sosyal medyaya teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmi internet sitemizde yayımlanmıştır. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sorumlu medyamıza teşekkür ederken, yayıncı dostlarımızın bundan sonraki haber süreçlerinde Narin yavrumuzun maneviyatını ve mahremiyetini göz önünde bulundurarak hassas davranmalarını önemle rica ediyorum."