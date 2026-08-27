Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişme: Kabul edilmedi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Güran ailesi, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına başvurarak, cinayetin "faili meçhul" olarak ele alınmasını talep etti.

Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucu, Narin Güran cinayetinin "faili meçhul" olduğunu ortaya koyan veya dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kapsamında yeniden ele alınmasını gerektirecek yeni ve somut herhangi bir olguya ulaşılamadığı gerekçesiyle başvuru kabul edilmedi.

Değerlendirmede, cinayetin "failin bilinmemesi" ile "cinayetin bütün ayrıntılarının bilinmemesi" hususlarının birbirinden farklı hukuki ve maddi durumlar olduğu belirtildi.

Ayrıca söz konusu cinayete ilişkin yargı süreci yürütülerek, bazı sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verilmesi ve mahkumiyet hükümlerinin Yargıtay tarafından onanmış olması, başvurunun ret gerekçeleri arasında yer aldı.

Narin Güran cinayetinde kimler ceza aldı?

Narin, 21 Ağustos 2024’te kayboldu. Günler süren geniş çaplı aramaların ardından, 19 gün sonra 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulundu. Narin’in bedeni bir çuval içerisinde dere yatağına gizlenmişti.

Soruşturmanın ardından Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında dava açıldı. Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini dere yatağına götürüp sakladığını kabul etti.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Aralık 2024’te anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’ı “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti. Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.