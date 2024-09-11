Narin Güran'ı kim öldürdü? İtirafçı tutuklandı, ifadesini değiştirdi: Köy imamı serbest bırakıldı

Türkiye, "Narin'i kim öldürdü?" sorusunun yanıtını arıyor. Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanan Nevzat B. (48) sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, amca Salim Güran tarafından ölümle tehdit edildiği iddiasında bulundu. İtirafçı Nevzat B., "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" gerekçesiyle tutuklandı.

Nevzat B, olayla ilgili şunları anlattı:

"Narin'in cesedini derenin kenarına bıraktığım zaman üzerine bir taş koyduğumu hatırlıyorum. Cesedin bulunduğu çuvalı suyun kenarındaki doğal kayanın dibine yerleştirdim, üstüne bir taş koydum. Dışarıdan bakınca orada bir şey olduğu anlaşılmıyordu. Savcılıkta verdiğim ifademde geçen Salim'in bana dediği 'Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm.' şeklindeki ifade doğrudur. Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran'dan korkmuştum."

"İkametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim"

Olay günü muhtar Salim Güran ile Narin'in cesedini kendi aracına yerleştirdiklerini belirten şüpheli, "Daha sonra ben kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim." ifadesini kullandı.

Narin'i arama çalışmaları sırasında Salim Güran'ın tedirgin olduğunu fark ettiğini anlatan Nevzat B, ifadesinde şunları kaydetti:

"Ona benzer bir tedirginliği başka birinde gördüğümü hatırlamıyorum. Arama faaliyetleri sırasında Salim ve yanındaki jandarma personeli, annemin avlusundaki eski kuyuya bakmaya geldiler. Narin'in cesedini gömdükten sonra ilk defa Salim ile burada yüz yüze geldik. Jandarma personeli olduğu için bana bir şey sormadı. Bunun haricinde Narin'in hiçbir akrabası bana Narin'in cesediyle ilgili hiçbir şey sormadı. Daha önce de arama kayıtlarım arttığı için kayıtlarımı silmiştim. Olay günü ile alakalı da kayıtlarımı kendim sildim. Kimsenin bu yönde telkin veya tavsiyesi olmadı. Bu durumdan dolayı pişmanım."

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararında, Nevzat B'nin diğer şüpheli Salim Güran'ın kendisine teslim ettiği Narin Güran'a ait cesedi çuvala koyarak dere kenarına gömdüğüne dair ikrarda bulunduğu ifade edilerek, "Şüphelinin bir kısmını ikrar etmesine karşın bir kısım soruları cevapsız veya muğlak bırakması sebebiyle birtakım şüphelileri korumaya çalıştığı izlenimi uyandırdığı, şüpheli ifadelerinin kısmen çelişkiler barındırdığı" belirtildi.

Bakan Tunç'tan açıklama: Hak ettikleri cezaya çarptırılacaklar

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"8 yaşındaki Narin Güran evladımızın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat B. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.

Gözaltında bulunan diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan kim varsa adalet önüne çıkarılacak ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır."

Gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat B, jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş, daha sonra savcılıktaki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Köy imamı serbest bırakıldı

NTV'nin aktardığına göre, gözaltında bulunan 23 şüphelinin sorguları tamamlandı. Şüpheliler arasında yer alan köy imamı, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Savcılık, Tülin Güran dosyasını da açtı

Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran’a ilişkin soruşturma sürerken, daha önce öldüğü ifade edilen Narin’in ablası Tülin Güran’a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Narin cinayetini soruşturan savcılık, çocuk hastanesinden Tülin Güran ile ilgili tüm belgeleri talep etti.