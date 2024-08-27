Narin Güran'ın babasından vatandaşlara çağrı: Lütfen asılsız ihbarda bulunmayın

Diyarbakır'da bir haftadır kayıp olan sekiz yaşındaki Narin Güran’ın babası Arif Güran, TGRT Haber'e konuştu.

Baba Güran "Kızım o gün Kuran kursundan çıkmıştı, sonra haber alamadık. Bazı iddialar var. Saat 18.00'de şuradaydı gibi... İddialar üzerinden ekipler hareket ediyor, biz de bekliyoruz. Biz bekliyoruz, Jandarma AFAD durmuyor, Allah var. Gören, bilen varsa lütfen kızımı getirsin bana" dedi.

Köyde hemen hemen herkesin akraba olduğunu belirten Arif Güran, "Ne diyeceğimi, düşüneceğimi bilemiyorum. Devlet bizden iyi biliyor, araştırıyor. İçişleri Bakanımız Yerlikaya, kaymakamımız, valimiz, komutanlarımız bize 'Bulacağız' diyerek söz verdi. ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara da seslenen Güran, şöyle konuştu: "Lütfen asılsız ihbarda bulunmayın. Telefonlara bakamıyorum da, cevap veremediğim zaman da aklım kalıyor 'Acaba kızım için mi' diyorum. O da yok. Dakikada belki 15-20 insan arıyor."

Yüksel Güran'dan yürek burkan açıklama

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran da sabah saatlerinde açıklamalarda bulunmuştu. Anne Güran'ın yürek burkan konuşması özetle şöyle:

* Okula az kaldı, bütün çocuklar kapımın önünden gidiyor. Narin olmaz ise yaşayamam.

* Sosyal medyada insanlar bizi çok üzüyor. O kadar çirkin yorumlar geliyor, çocuklarımı üzüyorlar. Devleti, polisi, jandarmayı meşgul ediyorlar, kendilerinden utansınlar.

* Şu an gözaltı yok. Şu anda beni de götürüyorlar, babasını da, komşuları da, çocukları da, ağabeyini de götürüyorlar. O kadar titiz davranıyorlar ki çalışmalardan dolayı çok mutluyum.

Narin Güran hadisesi nedir?

Diyarbakır Bağlar’da sekiz yaşındaki Narin Güran'dan Kuran kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Narin'i bulmak için AFAD ve jandarma ekiplerince yedi gündür her yer didik didik aranıyor.

Öte yandan Narin'in son görüntülerinde kurstan çıkıp arkadaşlarıyla eve gittiği ve yolda onlardan ayrıldığı anlaşılıyor.