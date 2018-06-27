NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Erdoğan'a tebrik

27 Haziran 2018

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, telefonda görüştü.

Stoltenberg, görüşmede, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'nin NATO'ya yönelik taahhüdünün güçlü biçimde devam edeceğinin ve katkılarının daha da artacağının vurgulandığı görüşmede Stoltenberg, Türkiye'nin ittifak için son derece önemli bir üye olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, temmuzda Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nin yüz yüze görüşmek için önemli bir fırsat teşkil edeceğini de belirtti.

Kaynak: AA