NATO Zirvesi öncesi Ankara'da üst düzey güvenlik: 56 bin personel görevde

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Dünyanın gözünü çevirdiği NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da güvenlik planı devreye alındı. Zirvenin güvenliği için 48 bini emniyet, 7 bini aşkın jandarma personeli olmak üzere toplam 56 bin güvenlik görevlisi sahada görev yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, liderlerin konaklayacağı oteller ve kritik güzergâhlarda güvenlik tedbirleri artırılırken, kent genelinde fiziki önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.

Zirve süresince teknolojik güvenlik sistemleri de aktif olarak kullanılacak. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kapsamında yaklaşık 6 bin kamera ile Ankara'nın kritik noktaları anlık takip edilirken, olası siber tehditlere karşı da 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriyeler görev yapacak.

Kritik güzergâhlarda trafik kısıtlaması

Ankara Valiliği'nin açıklamasına göre, zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi başta olmak üzere birçok cadde ve bulvar bugünden itibaren çarşamba günü saat 23.59'a kadar araç trafiğine kapatılacak.

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi ve Alparslan Türkeş Caddesi'nin de aralarında bulunduğu güzergâhlarda araç parkına izin verilmeyecek, park halindeki araçlar çekilecek.

Liderlerin konvoy güzergâhlarında ise ihtiyaç halinde geçici trafik kısıtlamaları uygulanacak.

Alternatif güzergâhlar belirlendi

Valilik, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif ulaşım güzergâhlarını da duyurdu. Mevlana Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve Ankara Bulvarı'nı kullanacak sürücülerin farklı güzergâhlara yönlendirilmesi planlanırken, kapalı yollar ve alternatif rotalara ilişkin güncel bilgilere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın harita sistemi üzerinden ulaşılabilecek.