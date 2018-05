Netanyahu'dan Erdoğan'a yanıt

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması sonrası Gazze sınırında protesto düzenleyen 60 Filistinliyi öldürüp 3 bine yakınını yaralayan İsrail'i terör devleti olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan yanıt geldi.

Netanyahu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Erdoğan Hamas'ın en büyük destekçilerinden biridir, dolayısıyla kendisi terör ve katliamdan şüphesiz çok iyi anlar. Kendisine tavsiyem, bize ahlak vaazı vermesin" dedi.

Erdogan is among Hamas's biggest supporters and there is no doubt that he well understands terrorism and slaughter. I suggest that he not preach morality to us