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Netanyahu'dan Erdoğan'a yanıt

İsrail Başbakanı Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter'dan yanıt verdi. Netanyahu, "Erdoğan Hamas'ın en büyük destekçilerinden biridir, dolayısıyla kendisi terör ve katliamdan şüphesiz çok iyi anlar. Kendisine tavsiyem, bize ahlak vaazı vermesin" dedi.

Netanyahu'dan Erdoğan'a yanıt
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ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması sonrası Gazze sınırında protesto düzenleyen 60 Filistinliyi öldürüp 3 bine yakınını yaralayan İsrail'i terör devleti olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan yanıt geldi.

Netanyahu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Erdoğan Hamas'ın en büyük destekçilerinden biridir, dolayısıyla kendisi terör ve katliamdan şüphesiz çok iyi anlar. Kendisine tavsiyem, bize ahlak vaazı vermesin" dedi.

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