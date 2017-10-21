Nevşehir merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Nevşehir ve İstanbul’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt bünyesinde faaliyet sürdüren derneklere katılım sağlayan ve aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"'u kullandığı belirlenen çeşitli meslek gruplarından 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıları yakalamak için Nevşehir ve İstanbul'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, Erkan V, Seçkül G, Yasemin Ç, Ali K, Erhan F. ve Mümin B. gözaltına alındı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilecek.
Hakkında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA