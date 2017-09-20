Niğde'de helikopter kazası: 1 şehit
Niğde Polis Meslek Yüksekokulu'nda helikopter pervanesinin çarpması sonucu bir polis şehit oldu, bir polis de yaralandı.
Niğde Polis Meslek Yüksekokulu'nda helikopter kazası meydana geldi. Kazada 1 polis şehit olduğu, 1 polisin de yaralandığı bildirildi.
İHA'nın haberine göre; Niğde merkezde bulunan Polis Meslek Yüksek Okulu'nda meydana gelen olayda, eğitmen olarak görev yapan Özel Harekat Polisi 27 yaşındaki Abdullah Yıldırım'ın helikopter pervanesinin çarpması sonucunda şehit olduğu öğrenildi.
Meydana gelen kazada Özel Harekat Polisi 25 yaşındaki Azim Doğan'ın da sağ dizinden yaralandığı ve ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.