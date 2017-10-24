Niğde'nin yeni başkanı belli oldu
Faruk Akdoğan'ın istifasının ardından Niğde'nin yeni belediye başkanı AK Partili Rıfat Özkan oldu.
Niğde Beledşye Başkanı Faruk Akdoğan'ın istifasının ardından AK Partili Rıfat Özkan yeni başkan seçildi.
Daha önce adaylığını duyuran Özkan, bugün yapılan seçimde 31 meclis üyesinin 26' sının oyunu alarak yeni başkan oldu.
AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe daha önce istifa etmişti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de önümüzdeki cumartesi günü istifa edeceğini açıklamıştı.
Kaynak: DHA