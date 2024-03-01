Nitelikli haberciliğiyle değerli bir bilgi kaynağı

Kahramanmaraş TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa BULUNTU

DÜNYA Gazetesi, uzun yıllardır basın sektöründe sağlam bir duruş sergileyerek, tarafsız, güvenilir ve nitelikli haberciliğiyle öne çıktı. Toplumsal gelişmelere duyarlı yaklaşımı ve kaliteli içeriğiyle, okuyucularına değerli bir bilgi kaynağı olmayı sürdürmektedir.

Bizler, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak, basının özgür ve güçlü bir şekilde faaliyet göstermesini destekliyoruz. DÜNYA Gazetesi gibi köklü ve güvenilir bir yayın organının, basın sektöründeki yerini koruyarak daha nice yıllara ulaşmasını diliyoruz. Bu vesileyle, DÜNYA Gazetesi'nin 44’üncü yıl dönümünü en içten dileklerimizle kutluyor, başarılarının devamını temenni ediyoruz.