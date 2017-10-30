"Nüfus dağılımında denge bozuldu"

30 Ekim 2017

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, köy ve beldelerin nüfusundaki azalmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Büyükşehir belediyesi kapsamı dışındaki 51 ilde köy ve beldelerde yaşayan nüfusun, 2007-2016 döneminde 7,2 milyondan 6,1 milyona gerilediğine işaret eden Bayraktar, bu dönemde kırsal nüfusun, Zonguldak'ta 112 bin, Yozgat'ta 74 bin, Çorum'da 70 bin, Sivas ve Kütahya'da 60 bin, Tokat'ta 54 bin ve Afyonkarahisar'da 50 bin azaldığını bildirdi. Bayraktar, kırsal nüfustaki düşüşün, Adıyaman'da 48 bin, Kastamonu'da 35 bin, Amasya'da 33 bin, Düzce'de 31 bin, Niğde'de 27 bin, Aksaray ve Bolu'da 26 bin olduğunu ifade etti.

Bayraktar, kırsaldan ve iç bölgelerden göç nedeniyle ülke nüfusunun dağılımındaki dengenin bozulduğunu aktararak, nüfusun belli merkezlerde ve kıyılarda toplandığını belirtti.

"47 ilde kırsal nüfus azaldı"

Çorum'un, oransal olarak kırsal nüfus azalmasında ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Bayraktar, "2007-2016 döneminde, Çorum'da kırsal nüfus yüzde 33,4, Zonguldak'ta yüzde 32,7, Yozgat'ta yüzde 32,6, Kırşehir'de yüzde 32,1, Kırıkkale'de yüzde 31,9 oranında geriledi. Kırsalda nüfus artışı ise 51 il içinde sadece Şırnak, Yalova, Hakkari ve Karabük'te görülürken, 47 ilde kırsal nüfus azaldı" değerlendirmesinde bulundu.

"Nüfus yoğunluğu Ardahan'da 20'ye düştü"

Bayraktar, kilometrekare başına düşen nüfusu ifade eden nüfus yoğunluğunun İstanbul'da 2 bin 849, Kocaeli'de 507, İzmir'de 352, Gaziantep'te 290 ve Ankara'da 218 olduğunu ifade ederek, "Türkiye ortalaması 104 iken, bu rakam Tunceli'de 11, Erzincan'da 19, Ardahan'da 20'ye kadar iniyor" bilgisini paylaştı.

"İnsanlar doğdukları yerde doymalı"

Kırsalda nüfusun tutulması gerektiğini bildiren Bayraktar, şunları kaydetti: "Kent ve kır arasındaki ekonomik ve sosyal farkların bir an önce giderilmesi, kırsalın, ülke ortalamasının üçte birinde kalan gelir seviyesinin yükseltilmesi, kırsalda, öncelikle tarıma dayalı sanayilerin, kırsal turizmin geliştirilmesi gerekiyor. Nüfusu kırsalda tutacak projeler yürürlüğe konulmalı, kırsal kalkınma desteklenmelidir. Kırsalda tarımsal girdi kullanan işletmelerin kurulması teşvik edilmeli, kırsala, kentlerde olan hizmetler götürülmelidir. İnsanların doğdukları yerde doymaları sağlanmalı"

Kaynak: AA