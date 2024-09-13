Nükleer tesislere ilişkin yeni usul ve esaslar belirlendi

Nükleer tesislerde kayıt, bildirim ve raporlamalara ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan ve nükleer tesisleri kapsayan yönetmelik, bulundurduğu nükleer maddenin güvenlik açısından önemli bir ekipman kullanılmasını gerektirmediği NDK tarafından değerlendirilen üniversite veya araştırma merkezi laboratuvarları gibi yerleri kapsamıyor.

Her bir ünite için ayrı çalışma

Yönetmeliğe göre, bir nükleer tesis kurmak, işletmek veya işletmeden çıkarmak için NDK'ye başvuruda bulunanlar, kurumun belirlediği yöntem, süre ve içeriğe uygun ilgili kayıtları tutarak, bildirim ve raporlamaları yapacak. Aksi belirtilmedikçe, reaktör içeren tesislere ilişkin kayıt, bildirim ve raporlar her bir ünite için ayrı olarak teslim edilecek.

Kurum, ek kayıt, bildirim ve raporlar talep edebilecek

Tesisin türüne, niteliğine ve yönetmelik hükümlerinin tesise uygulanabilirliğine göre değişiklik gösterebilecek kayıt, bildirim ve raporlar NDK tarafından dereceli yaklaşımla belirlenecek ve kuruma sunulacak. Ayrıca NDK, tesise özgü güvenlik, emniyet ve nükleer güvence açısından gerekli gördüğü ek kayıt, bildirim ve raporları talep edebilecek.

Kurum tarafından yönetmelik ve ilgili mevzuatta yer alan kayıt, bildirim ve raporlara ilişkin talep edilen bilgi ve belgelerin aslı veya onaylı kopyası sunulacak. Sunulan belgenin aslı Türkçe veya İngilizce değilse, belgeyle birlikte Türkçe veya İngilizce tercümesi NDK'ye sunulacak.

Faaliyetler elektronik sistemle izlenecek

Kayıt, bildirim ve raporlamaya yönelik dokümanların oluşturulması, değiştirilmesi, saklanması ve korunması gibi doküman yönetimine ilişkin hususlarda Nükleer Tesisler, Radyasyon Tesisleri ve Radyoaktif Atık Tesisleri'nde Yönetim Sistemi Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanacak.

Yönetmelik kapsamındaki faaliyetler hakkında izlenebilirliğin sağlanması amacıyla NDK tarafından kayıt, bildirim ve raporların kontrolü, takibi ve depolanmasını sağlayan elektronik bir sistem kurulacak.