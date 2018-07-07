ODTÜ'den pankart açıklaması

07 Temmuz 2018

ODTÜ'de dün yapılan diploma töreni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılmış ve bu çerçevede 3 kişi gözaltına alınmıştı.

ODTÜ Rektörlüğü bu olayın sonrasından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Ülkemizi ulusal ve uluslararası alanda her zaman başarıyla temsil eden ve ülkemizin gururu olan Üniversitemizin mezunlarının başarılarının aileleriyle birlikte coşkuyla kutlandığı ve hepimiz için özel bir yeri olan mezuniyet törenimizde yaşanan tatsız olaylardan dolayı üzüntü duyuyoruz ve yaşananları hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz” ifadeleri kullanıldı.