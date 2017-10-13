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Öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

Başkentte öğrenci servisi ile bir minibüsün karıştığı trafik kazasında 10'u öğrenci 14 kişi yaralandı.

Öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı
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Başkentte Yenimahalle ilçesi 926'ıncı Cadde'deki yol ayrımında, içinde 18 öğrencinin bulunduğu Nuri Göçmen (59) idaresindeki 06 C 4599 plakalı servis minibüsü, Onur Y. (17) idaresindeki 60 HV 746 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi yan yattı. Servisteki 18 öğrenciden 10'nu yaralandı. Minibüste bulunan 4 kişi de ağır yara aldı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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