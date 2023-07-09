Öğrenciyle satılık özel okul: 'Artık kazançlı değil'

İlk ve ortaöğretim kurumlarının tatile girmesiyle emlak satış sitelerinde satılık özel okul ilanları yer almaya başladı.

Milliyet'in haberine göre ilanların büyük kısmını yeni açılan küçük kolejler oluştururken, bir kısmı da franchaise olarak zincir okulların isim haklarını alanlara ait.

Bazı ilanlarda sadece okul binası satılırken bazı ilanlarda ise "Alıcı tercih ederse kiracı devam edebilir" gibi seçenekler de sunuluyor.

Öğrencileriyle okulu satışa çıkaranlar var. Okullar öğrenciler için ise alternatif sunmuyor. O nedenle kapanan ya da sahibi değişen okulların öğrencileri ve aileleri ne yapacaklarını bilmiyorlar.

'Öğrenci sayısı azaldı'

Okulunu satanların çoğunluğu, eğitimin eskisi kadar kazançlı olmadığı için bıraktığını anlattı.

Ankara’da özel okulunu satışa çıkaran Müslüm Taşdan, “Eğitim artık eskisi kadar kazandırmıyor. Özel okulculuk yapmak şu an çok masraflı. Öğrenci sayısı azaldı. Bu kadar yorulduğumuza değmiyor, çok ciddi sorumluluk gerektiriyor. Şu an pek ilgi yok, binayı alıp farklı işler yapmak istiyorlar” dedi.

Gebze’deki okul binasını satışa çıkaran Özkan H., “Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle bırakıyorum. Eskiden devlet teşvikleri iyiydi. Ama şimdi bir cazibesi kalmadı. Öğretmen maaşları, personel giderleri yüksek. Öğrencilerden aldığımız paralarla bunları karşılamamız mümkün olamaz hale geldi. Özellikle dershane yapmak isteyenler arıyor” diye konuştu.