Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin 2025 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları açıklandı.
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, atama sonuçları "personel.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden erişime açıldı.
Yer değiştirme başvurusu kabul edilerek ataması yapılan öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran 2025 tarihinden itibaren gerçekleştirebilecek.
Atama süreci, öğretmenlerin hizmet puanı ve tercihleri doğrultusunda, Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapıldı.