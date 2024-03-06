Ogün Samast hakim karşısında: "Yasin Hayal bana baskı yaptı"

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuzlar sanık Ogün Samast ve Ersin Yolcu, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in de aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar da tutuklu bulundukları cezaevlerinden duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Dink ailesinin avukatı ve sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada ayrılan dava kapsamındaki ilk savunmasını yapan sanık Samast, iddianameye konu eylemleri daha önceki yargılandığı davada anlattığını, olayın üzerinden yaklaşık 19 sene geçmesi nedeniyle cinayete ilişkin sanıklar Erhan Tuncel ve Yasin Hayal arasında geçen konuşmaları hatırlamadığını iddia etti.

"Arkamız sağlam' konuşmalarını duydum"

Erhan Tuncel'in evine 2-3 kez gittiğini, burada Tuncel ve Yasin Hayal arasında "arkamız sağlam" konuşmalarını duyduğunu aktaran Samast, şu savunmayı yaptı:

"Ben bu olayı Erhan'ın bildiğini bilmiyordum. Biz Erhan'ın evine sohbet için gidiyorduk. Bir taraftan Yasin de beni tehdit ediyordu. 'İşten vazgeçersen sen de bedel ödersin.' diyordu. Bu olayı yapmamın en büyük sebebi Yasin'in beni tehdit etmesi. Yasin sıradan vatandaş değil. Bir sürü eylemi var. Hiç istemediğim olaya Yasin yüzünden dahil oldum."

Mahkeme heyeti başkanının, "Yasin Hayal seni askerden, jandarmadan, polisten herhangi biriyle tanıştırdı mı, herhangi bir kuruma gittiniz mi?" sorusunu yanıtlayan Samast, "Hayır tanıştırmadı ve gitmedik." dedi.

"Karman çorman bir dava oldu bu"

Erhan Tuncel'in evinde geçen konuşmaları net hatırlamadığını da öne süren Samast, "Olaydan sonra panik havası oldu. Ben de, 'Trabzon'a gideyim ne olacaksa olsun.' dedim. Karman çorman bir dava oldu bu. Biz örgütten de ceza aldık." diye konuştu.

Sanık Samast, Ramazan Akyürek'in avukatının "Ramazan Akyürek'le daha önce tanıştınız mı ve Hrant Dink'i öldürmeniz için doğrudan talimat aldınız mı?" sorusuna karşılık da, tanışmadıkları ve talimat almadığı yanıtını verdi.

Duruşmada söz verilen diğer sanıklar ise bir diyeceklerinin olmadığını beyan etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın, mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine ve sanık Samast hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağı yönündeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

Tanık Ali Fuat Akdağ hakkında zorla getirme emri düzenlenmesini kararlaştıran heyet, sanıklar Tuncel ve Hayal'in avukatlarının olay yerinde keşif yapma talebini ise reddetti.

Duruşma 29 Mayıs'a ertelendi.