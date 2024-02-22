Oğuzhan Ata Sadıkoğlu: Esnafımızın geliri borçları kadar artmadı

Nesrin KOÇASLAN

Sadıkoğlu, “Mücbir sebep süresinin şehirlerimiz tam anlamıyla ayağa kalkana kadar devam etmesi gerektiğini her platformda dile getiriyoruz. İnsanlarımız sürenin uzatılmasını beklerken bir yandan da haklı olarak biriken vergi ve prim borçları için kaygılanmakta” dedi.

Biriken kamu borçları ve finansa erişim konusunda destek beklentilerini aktaran Sadıkoğlu, “İş insanlarımız biriken borçları nedeniyle geleceğe umutlu bakamıyor. Başta esnafımızın omuzundaki bu borç yükü hafifletilmeli. Mücbir sebep süresince biriken kamu alacaklarında azami oranda aflar uygulanmalı” dedi.