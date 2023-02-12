  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı
Takip Et

Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika gelişmesi: İHA, BabaLa TV'nin Twitter hesabından yapılan 'baraj' paylaşımı nedeniyle Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldığını yazdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrasında BaBaLa TV'nin Twitter hesabından yapılan 'baraj' paylaşımına soruşturma açıldı. İHA, hesabın sahibi Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldığını yazdı. Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Ne olmuştu?

BaBaLa TV isimli sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Kumçatı Köyü'nde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde bir paylaşımda bulunmuştu. Paylaşım daha sonra sayfadan kaldırılmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

'Salgın hastalık' uyarısı

Deprem Haberleri

'Salgın hastalık' uyarısı
Bu konularda ilginizi çekebilir
deprem