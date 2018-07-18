18 Temmuz 2018

Canan SAKARYA

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasında sona gelindi. FETÖ darbe girişimi sonrası bir defalığına üç aylık süre için ilan edilen daha sonra 7 kez üçer aylık dönemlerle süresi uzatılan OHAL bugün sona eriyor. Ancak, OHAL’in sona erecek olması nedeniyle, terörle mücadelede bir boşluk oluşmaması için valiler ve güvenlik güçlerine yetki veren OHAL kapsamındaki bazı uygulamaların 3 yıl daha sürmesini öngören yeni bir yasal düzenleme yapılacak.

15 Temmuz darbesi sonrası başlayan OHAL döneminde son olarak 8 Temmuz'da yayımlanan ile birlikte toplam 32 kanun hükmünde kararname (KHK) çıkarıldı. FETÖ terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 125 bin 629 kişi kamudan ihraç edilirken, 3 bin 752 kişi görevine iade edildi. 1043 okul kapatıldı. 61’i ulusal ve yerel gazete, 19’u televizyon kanalı olmak üzere basın ve medya alanında 160’a yakın kuruluş kapatıldı. Terör örgütüyle ilişkili üniversiteler, sağlık kuruluşları, dernek ve vakıfların da faaliyetlerine son verildi. 18 bin 632 personelin ihraç edildiği 8 Temmuz tarihli son KHK dışında bütün KHK’lar Meclis’te görüşülerek kanunlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından Resim Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. OHAL’in sona ermesinden sonra da KHK’lar ile getirilen düzenlemelerin kanunlaştığı için geçerliliğini koruyacak.

OHAL süresince çıkarılan KHK’larla milli savunmadan, iç güvenliğe, ekonomiden, eğitim ve sağlığa kadar pek çok alanda yeni düzenlemeye gidildi. Çıkarılan KHK’lar arasında en çok konuşulanı kış lastiği konusunda yapılan düzenleme oluştururken, evlilik programları da OHAL KHK’sı ile kaldırıldı. Ekonomi alanında da önemli adımlar KHK ile gerçekleştirilirken, 900 bini aşkın aşkın taşeron işçinin kadroya alınması KHK ile yapıldı.

Ekonomi alanında KHK ile yapılan düzenlemelerden bazıları



● Elektronik para ihraç eden kuruluşlara Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) eklendi. Yapılan düzenlemeyle PTT, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan izin almadan faaliyette bulunabilecek ve elektronik para ihraç edebilecek.



● Sermaye Piyasası Kanununa "gayrimenkul sertifikası" ile ilgili hükümler eklendi. Gayrimenkul sertifikası, ihraççıların inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil eden nominal değeri eşit sermaye piyasası aracı olarak tanımlandı. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nun, “izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde uygulanacak tedbirler” başlığına yeni bir hüküm eklenerek, kaldıraçlı işlemlerle ilgili düzenlemeye gidildi.



● Sağlık Bakanlığında yeniden tek çatı uygulamasına geçildi. Halk Sağlığı Kurumu ve Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlıkları yürürlükten kaldırılacak genel müdürlük yapıldı.



● Askeri fabrika ve tersanelerin faaliyetleri için Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT AŞ) kuruldu.



● Şeker Kanunu ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu kapatıldı.



● At yarışı, şans oyunları lisans hakkı 1 Ocak 2018’den itibaren 49 yıl süreyle Türkiye Varlık Fonu’na verildi.



● Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği A ve B grubu Vakıfbank hisselerinin tamamı Hazine’ye devredildi.



● Kamu bankalarına sorunlu varlıklarını varlık yönetim şirketlerine devretme hakkı tanıdı.